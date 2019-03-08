В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейскиеИзвестия 07:21

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими. Как передает телеканал NewsOne, двоих националистов задержали.

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

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