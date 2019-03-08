Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейскиеИзвестия 07:21

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими. Как передает телеканал NewsOne, двоих националистов задержали.
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В Киеве подрались феминистки и ультраправые радикалы

Коммерсантъ08:35

Полиция задержала троих участников столкновений в ходе марша женщин в центре Киева

ТАСС07:31

Киевский «Марш женщин» не обошелся без задержаний

Вести.Ru07:25

В Киеве между феминистками и радикалами произошла драка

Газета.Ru07:02

Женские марши начались в Аргентине

Известия07:41

В Киеве произошло столкновение между феминистками и правыми радикалами

РИА Новости06:35

В Киеве на марше феминисток произошли столкновения полиции и радикалов

РБК11:15
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Энергетика

ВБ постановил взыскать с Венесуэлы $8 млрд

Всемирный Банк постановил взыскать с властей Венесуэлы $8 млрд в пользу американской нефтяной компании ConocoPhillips в качестве компенсации с целью урегулирования многолетнего спора по добычи нефти, передает Reuters со ссылкой на сообщение ВБ.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Политика

В отдельных районах Каракаса восстановлено электроснабжение

В столице Венесуэлы специалистам удалось частично восстановить электроснабжение, передает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение страны.
Обновлено в 14:01
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания

Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.
Обновлено в 13:15
Общество

На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Обновлено в 14:01
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Политика

Генсек ООН рассказал о гендерном неравенстве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что, несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире.
Обновлено в 12:53
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

Обновлено в 13:06
Спорт

Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив

Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.
Обновлено в 13:07
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Хоккей

СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина

В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Футбол

Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.
Обновлено в 14:04
Политика

Министр ВВС США уйдёт в отставку

Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.
Обновлено в 13:47
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Политика

В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали

Обновлено в 09:53
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Милан» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».
Обновлено в 13:52
Авто

ЕК оштрафует BMW, Volkswagen и Daimler

Daimler и Volkswagen пошли на сотрудничество с ЕС, поэтому, как пишет Spiegel, можно ожидать, что эти компании будут оштрафованы на меньшие суммы, в отличие от BMW.
Обновлено в 11:45
Общество

Шнуров поиздевался над «слабым полом»

Обновлено в 13:55
Футбол

Раньери назначен главным тренером «Ромы»

Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен главным тренером римского футбольного клуба «Рома».
Обновлено в 11:10
Политика

День в истории. 8 марта: ликвидирована Украинская греко-католическая церковь

Львовский собор Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в марте 1946 года в нынешней Украине принято называть исключительно «псевдособором» и акцентировать, что его подготовку и проведение обеспечивали органы советской власти и госбезопасности.
Обновлено вчера в 17:00
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