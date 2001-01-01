Политика
В Киеве на антикоррупционной акции произошли столкновения с полициейГрани.ру 11:05
В Киеве у администрации президента произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус" и полицией, сообщает УНИАН. Националисты требовали привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.
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Армия и оружие
Порошенко: Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.
Обновлено в 11:50
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 12:03
Политика
В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину
В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.
Обновлено в 07:42
Политика
В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках
Ранее чиновник заявил, что трудолюбивые учителя и врачи получают хорошую зарплату, а остальные мало работают.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Венесуэле произошли новые отключения электричества
В Венесуэле в различных штатах произошли новые отключения электричества.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Петербурге со льда Финского залива спасли почти 100 рыбаков
Почти 100 любителей зимней рыбалки вышли на лед Финского залива, несмотря на предупреждения о непогоде.
Обновлено в 12:58
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Происшествия
Порошенко сбежал от «охотников» при помощи газа
Полиция применила слезоточивый газ — только так Порошенко удалось уехать.
Обновлено в 12:55
Религия
Умер настоятель петербургского Казанского собора
После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации
Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:38
Футбол
ЦСКА — Рубин 3:0
Обновлено в 08:01
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено в 11:02
Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
«Филин» «Адмирала Горшкова» напугал британские СМИ
The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Полицейские прервали дебаты в «Открытой России»
Собравшиеся в офисе «Открытая Россия» рассуждали о снижении возраста сексуального согласия.
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом
В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Спорт
Гараничев назвал опоздание на старт гонки КМ опытом
Российский биатлонист Евгений Гараничев вспомнил опоздание на старт гонки преследования на одном из этапов Кубка мира и прокомментировал эту ситуацию.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Мексике 15 человек погибли при нападении на ночной клуб
В мексиканской Саламанке (штат Гуанахуато) не менее 15 человек погибли и пять человек ранены в результате нападения на ночной клуб в Мексике, пишет Milenio о ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Париже задержаны 15 участников акции «желтых жилетов»
В ходе манифестаций «желтых жилетов» в Париже задержаны по меньшей мере 15 человек.
Обновлено в 12:50
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Политика
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов в парламент
Конституционный суд Молдавии 9 марта утвердил результаты парламентских выборов и признал законными мандаты 101 избранного депутата.
Обновлено в 13:21
Футбол
«ПСЖ» заинтересовался хавбеком «Спартака»
Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает Le 10 Sport.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Пальмире прогремел мощный взрыв
В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 10:16
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Бордо»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с первых минут выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Бордо».
Обновлено в 13:09
Политика
Экс-глава МИД Германии допустил досрочную отставку Меркель
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Augsburger Allgemeine предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно из-за растущего недовольства избирателей.
Обновлено в 11:47