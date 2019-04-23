Политика
В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику ПорошенкоАргументы и Факты 17:39
Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко. В эфире телеканала NewsOne политик заявил, что фабрика, которая сейчас называется Roshen, была украдена у украинского народа.
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