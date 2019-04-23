Политика

В Киеве хотят национализировать кондитерскую фабрику ПорошенкоАргументы и Факты 17:39

Лидер социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве действующим президентом Петром Порошенко. В эфире телеканала NewsOne политик заявил, что фабрика, которая сейчас называется Roshen, была украдена у украинского народа.
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На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

РБК12:00

На Украине подали иск о национализации киевской фабрики Roshen, принадлежащей Порошенко

ТАСС11:10

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомости08:20

Принадлежащую Порошенко фабрику Roshen хотят национализировать

News.ru09:25

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Lenta.ru08:46

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

Газета.Ru09:46

Лидер Соцпартии Украины попросил суд отменить приватизацию Roshen Петром Порошенко

Царьград09:12
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