В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человекРБК 09:48

Согласно сообщению, вначале сотрудники правоохранительных органов получили информацию об угрозе взрыва в ТЦ, а спустя час — на главной площади Киева. «Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.

В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек

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