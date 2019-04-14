Происшествия
В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человекРБК 09:48
Согласно сообщению, вначале сотрудники правоохранительных органов получили информацию об угрозе взрыва в ТЦ, а спустя час — на главной площади Киева. «Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.
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Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:33, Ашберн
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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
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Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
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Обновлено в 11:16
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Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
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