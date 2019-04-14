Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минированииREGNUM 08:58

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба полиции Киева.

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Политика Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».

Политика Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.

Гаджеты Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.

Кино Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов» Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие С Россией без ядерного оружия никто бы не считался Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.

Политика У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Происшествия Бартон избил тренера «Барнсли» после матча Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.

Авто Появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS Первая версия флагманского кроссовера Mercedes-Benz была представлена в 2006 году под индексом GL.

Происшествия СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.

Здоровье Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Происшествия В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Политика Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.

Культура Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2» Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Общество До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.