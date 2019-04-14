Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минированииREGNUM 08:58
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба полиции Киева.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Политика
Ассанж согласился сотрудничать со шведскими следователями
Адвокат Дженнифер Робинсон заявила от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что ее клиент согласен сотрудничать со шведскими властями, если они возобновят дело 2010 года о преступлениях на сексуальной почве, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного
Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade
Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
С Россией без ядерного оружия никто бы не считался
Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
Обновлено в 08:00
Политика
У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Недвижимость
«Однушка» VS апартаменты. Чем рискуют те, кто покупает нежилое помещение?
Для сравнения: стоимость «однушки» площадью 45 кв. м и аналогичных апартаментов отличается на 1,5 млн руб.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Бартон избил тренера «Барнсли» после матча
Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
Обновлено в 08:58
Авто
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS
Первая версия флагманского кроссовера Mercedes-Benz была представлена в 2006 году под индексом GL.
Обновлено в 07:48
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства
Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.
Обновлено в 07:27
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Авто
Определены самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено в 03:23
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56