Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»RT на русском 08:34
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования. Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, по вызову прибыли представители профильных служб для проверки объекта и прилегающей к нему территории.
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Из-за угрозы взрыва из гостиницы «Украина» в Киеве было эвакуировано 150 человек
Народные новости09:02
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