Происшествия
В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минированииНациональная служба новостей 11:49
Около 1500 человек были эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости и торгового центра.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Комсомольская правда09:19
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок
Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Баскетбол
«Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.
Обновлено в 18:49
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Политика
Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов
Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Наука
Воображение помогло роботу управиться с инструментами
Группа разработчиков под руководством Челси Финн (Chelsea Finn) из Калифорнийского университета в Беркли разработала алгоритм, позволяющий роботам использовать для перемещения одних объектов другие в качестве инструментов, а также самостоятельно принимать решение, оптимально ли применять их в текущей ситуации.
Обновлено 12 апреля в 14:16
Общество
Количество начинающих водителей в России превысило миллион человек
В конце каждого десятилетия у многих граждан РФ заканчивается срок действия удостоверений: ГИБДД начала выдавать права нового образца в 1999 году, и с тех пор каждые десять лет наблюдаются подобные «всплески» обновления документов.
Обновлено в 15:13
Культура
Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию
В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
ЦАСТ: Пакистан интересуется российскими самолетами, танками и ПВО
Пакистанский спрос на закупку российского оружия составляет сегодня сумму до 9 миллиардов долларов, Исламабад интересуют прежде всего истребители, системы ПВО, танки и военные корабли, заявил РИА Новости заместитель директора независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, один из авторов вышедшей в апреле книги "Пакистан: за рамками стереотипов".
Обновлено в 20:04
Здоровье
В перинатальном центре в Южно-Сахалинске появилось отделение ЗАГС
В перинатальном центре Сахалинской областной больницы появилось отделение ЗАГС.
Обновлено в 19:46
Хоккей
Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории
Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Общество
В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
Обновлено в 17:34
Политика
Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.
Обновлено в 02:05
Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено 12 апреля в 10:58
Политика
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Авто
Новый Volkswagen Polo Plus прибыл на Шанхайский автосалон
Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено в 16:10