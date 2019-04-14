В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минированииНациональная служба новостей 11:49

Около 1500 человек были эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости и торгового центра.

В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании

Шоу-бизнес Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.

Футбол «Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.

Баскетбол «Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.

Общество Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.

Политика Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

Спорт Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.

Наука Воображение помогло роботу управиться с инструментами Группа разработчиков под руководством Челси Финн (Chelsea Finn) из Калифорнийского университета в Беркли разработала алгоритм, позволяющий роботам использовать для перемещения одних объектов другие в качестве инструментов, а также самостоятельно принимать решение, оптимально ли применять их в текущей ситуации.

Общество Количество начинающих водителей в России превысило миллион человек В конце каждого десятилетия у многих граждан РФ заканчивается срок действия удостоверений: ГИБДД начала выдавать права нового образца в 1999 году, и с тех пор каждые десять лет наблюдаются подобные «всплески» обновления документов.

Культура Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Общество На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.

Футбол «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Экономика Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Армия и оружие ЦАСТ: Пакистан интересуется российскими самолетами, танками и ПВО Пакистанский спрос на закупку российского оружия составляет сегодня сумму до 9 миллиардов долларов, Исламабад интересуют прежде всего истребители, системы ПВО, танки и военные корабли, заявил РИА Новости заместитель директора независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, один из авторов вышедшей в апреле книги "Пакистан: за рамками стереотипов".

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Транспорт «Автодор» повысил тарифы для платных дорог Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.

Политика Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.

Наука Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.

Политика «Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".

Шоу-бизнес Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Авто Новый Volkswagen Polo Plus прибыл на Шанхайский автосалон Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.