Происшествия
В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минированииНациональная служба новостей 11:49
Около 1500 человек были эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости и торгового центра.
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Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Комсомольская правда09:19
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