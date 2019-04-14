Происшествия

В Киеве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за сообщения о минированииНациональная служба новостей 11:49

Около 1500 человек были эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании площади Независимости и торгового центра.
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В центре Киева эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщений о минировании

RT на русском10:07

В Киеве из-за угрозы взрыва на майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек

РБК09:48

В Киеве с майдана эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за угроз

Life.ru07:58

В Киеве эвакуировали полторы тысячи человек из-за угрозы взрыва

Lenta.ru08:58

В центре Киева эвакуировали около 1,5 тыс. человек после сообщения о минировании

ТАСС08:27

Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании

Комсомольская правда09:19

Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в центре Киева

News.ru06:41
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