На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в КрымуГазета.Ru 16:54

Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму

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