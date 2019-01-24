Политика

В Киеве демонтировали памятник СуворовуВести.Ru 09:47

В Киеве в рамках декоммунизации демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову. Сам Суворов вряд ли что-то такое знал про коммунизм, но его памятник стоял перед бывшим Киевским суворовским военным училищем. Теперь это военный лицей имени Богуна.
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Владимир Вятрович
Историческая ротация: ныне в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу Донцову… Суворов — на выход. Деколонизация на марше.
— Владимир Вятрович, украинский историкREGNUM 09:03

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Как сообщает пресс-служба Skoda, новая модель SUV получит название Kamiq.
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Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Гаджеты

Vivo показала концепт смартфона без разъемов

Более подробная информация о технических характеристиках Vivo Apex 2019 будет доступна во время презентации на выставке MWC, которая состоится с 25 по 28 февраля.
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Авто

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Происшествия

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Актер Максим Виторган попросил больше не сообщать ему о том, что его супруга Ксения Собчак снова замечена в компании режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман.
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Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого российского беспилотника «Охотник»

В сети появились фотографии, на которых, предположительно, изображен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 "Охотник".
Обновлено в 08:57
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Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
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Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц

Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.
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Космос

Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
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Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
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В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
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Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
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В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
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Экономика

Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
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Политика

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Во время заседания совета Совета Россия — НАТО будет поднят вопрос обеспокоенности Москвы по поводу американских систем, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о своём брате Александре Емельяненко, который несколько раз положительно высказывался о нём в прессе после поединков.
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Украинский историк
Украинский историк, публицист, исследователь истории украинского национального движения, общественный и государственный деятель. Директор Украинского института национальной памяти с 2014 года.
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