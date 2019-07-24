Политика

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из РоссииИнтерфакс 08:57

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
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Татьяна Москалькова
Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно.
— Татьяна Москалькова, российский политикЭхо Москвы 09:37
с чего всё началось
Украинский телеканал «Громадьске»
 в среду со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову сообщил о том, что договоренность по обмену задержанных в Керченском проливе моряков достигнута.
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