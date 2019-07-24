с чего всё началось

Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

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