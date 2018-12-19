Общество
Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снег
Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снегLenta.ruвчера в 23:32
Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунальной службы, работники которой покрасили белой краской горки из снега.
Lenta.ruвчера в 23:32
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Глава Мысков извинился перед горожанами за покрашенную в белый снежную горку
Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:53
Глава Мысков объявил выговор за покраску снежной горки белой водоэмульсионкой
Телеканал 360°вчера в 23:32
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Путешествия
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Новогодние праздники, которые пройдут в холлах и конференц-залах девяти детских больниц Москвы, посетят Дед Мороз и Снегурочка.
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Юрист и общественный деятель Илья Ремесло обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать за многочисленные нарушения законодательства сайт оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
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