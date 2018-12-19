Общество

Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снег
Lenta.ru
вчера в 23:32

Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунальной службы, работники которой покрасили белой краской горки из снега.
Lenta.ruвчера в 23:32

Подробнее о событии

В Кузбассе глава города отчитал подчиненного за покрашенную снежную горку

РИА Новостивчера в 22:45

Глава Мысков извинился перед горожанами за покрашенную в белый снежную горку

Комсомольская правда - Кемерововчера в 22:53

«Приношу извинения горожанам»: как мэр Мысков наказал подчинённых за покрашенную белой краской горку

ВашГород.рувчера в 22:40

Глава Мысков объявил выговор за покраску снежной горки белой водоэмульсионкой

Телеканал 360°вчера в 23:32

В Мысках отчитали подрядчиков, покрасивших горку белой краской

Газета Кемеровавчера в 22:15

Мэр Мысков наказал покрасившего снежную горку «маляра»

VSE42 Новостивчера в 22:34

Власти Мысков извинились за покрашенную краской горку

Сибдеповчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество

Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие

Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Общество

Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников

Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Общество

В китайском городе Ланфан запретили Рождество

В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 22:29
Путешествия

Казанские туристы вернулись с Хайнаня в Татарию

Вторая группа туристов оператора «Жемчужная река», застрявших на китайском острове Хайнань, прилетели в столицу Татарии через Москву, сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Роскачество протестировало детские конструкторы

Обновлено в 00:00
Транспорт

Скорость движения общественного транспорта в Москве увеличилась на 2%

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Названы лучшие шоколадные конфеты

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет.
Обновлено в 00:16
Здоровье

В четырех регионах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

"Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в четырех субъектах РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Московских птиц угостят новогодними блюдами

Праздничные угощения в преддверии Нового года приготовили для птиц в парках Москвы - на деревьях появились съедобные игрушки, сделанные из семян и несоленого сала, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Мосприроды.
Обновлено в 01:54
Общество

Названа самая высокая новогодняя елка в России

В России составили рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Согласно исследования агентства "Турстат", лидером стал город Красноярск.
Обновлено в 01:30
Общество

Московский парк Дружбы благоустроят в 2019 году

Обновлено в 01:56
Транспорт

Метро Екатеринбурга собралось купить восемь вагонов за 562 млн рублей

МУП "Екатеринбургский метрополитен" объявило конкурс на поставку восьми вагонов, сообщается на сайте госзакупок.
Обновлено в 02:41
Общество

На Сахалине из-за циклона приостановили паромное сообщение с материком

МЧС сообщило, что паромная переправа Ванино-Холмск, соединяющая Сахалин с материком, закрыта из-за циклона на Охотском побережье.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Дед Мороз и Снегурочка посетят девять детских больниц Москвы

Новогодние праздники, которые пройдут в холлах и конференц-залах девяти детских больниц Москвы, посетят Дед Мороз и Снегурочка.
Обновлено в 00:23
Общество

Роскомнадзор попросили заблокировать сайт «Умное голосование»

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать за многочисленные нарушения законодательства сайт оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Обновлено в 02:33
Главное