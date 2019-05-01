Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в КемеровоИзвестия 02:29

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев. Об этом сообщил владелец предприятия Антон Ипатов в социальной сети.
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Работа скандальной пекарни братьев Ипатовых в Кемерове приостановлена

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Комсомольская правда - Кемерово00:28

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

РИА Новости05:15
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