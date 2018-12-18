Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове
Газета.Ru
09:02

В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста. Выступавшему пожилому мужчине стало плохо, он пожаловался на сильную боль в груди.
Газета.Ru09:02

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Видео с утренника в Кемерове, на котором умер Дед Мороз, появилось в сети

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Заслуженный артист РФ умер, выступая в роли Деда Мороза на празднике в детсаду Кемерова

ТАСС08:17

«Дед Мороз» умер на утреннике в детском саду в Кемерово (версия 2)

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В сети появилось видео с утренника, где умер Дед Мороз

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