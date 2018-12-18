Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове
Дед Мороз умер на детском утреннике в КемеровеГазета.Ru09:02
В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста. Выступавшему пожилому мужчине стало плохо, он пожаловался на сильную боль в груди.
Газета.Ru09:02
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Происшествия
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Верховный суд: опьянение не является отягчающим обстоятельством
Алкоголь, наркотики или какие-либо психотропные вещества больше не могут однозначно считаться отягчающим обстоятельством, говорится в постановлении Верховного суда России.
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Происшествия
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В Орске тигр напал на работника цирка
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В Москве найден мертвым совладелец крупнейшей рыболовной компании
В Москве найден мертвым совладелец крупнейшей рыболовной компании «Акрос» Валерий Воробьев.
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