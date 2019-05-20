Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалонеRT на русском 11:09

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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В Кемерове горят автосалоны Hyundai и Skoda

Кузбасс10:35

В Кемерово загорелся автосалон Hyundai

РИА Новости10:23

В центре Кемерова горит здание автосалона возле АЗС

Вести Кузбасс10:48

Стала известна площадь пожара в автосалоне в Кемерове

Комсомольская правда - Кемерово11:30

«Тушат очень долго»: представители автосалона в Кемерове прокомментировали пожар

Газета Кемерова11:25

Власти прокомментировали страшный пожар в крупном кемеровском автосалоне

Сибдепо11:34

Стала известна площадь возгорания в автосалоне в Кемерове

VSE42 Новости11:23
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Мария Шукшина присоединилась к Михалкову в протестах против скандальных ток-шоу

Сегодня актриса публично поддержала знаменитого режиссера Никиту Михалкова, который ранее жестко раскритиковал скандальные ток-шоу и реалити-шоу.
Обновлено в 10:12
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Хоккей

Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника

Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
Обновлено в 11:29
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ

Обновлено в 11:09
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Авто

В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом

Обновлено в 08:08
Общество

В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154

По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
Обновлено в 11:01
Финансы

ЦБ видит факторы для снижения ключевой ставки

Банк России видит факторы для снижения ключевой ставки, но есть риски не в пользу такого решения, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 08:57
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Спорт

Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг

Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 10:15
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»

Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Tharu

Производство новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Сборка кроссовера должна начаться в 2020 году.
Обновлено в 11:34
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Технологии

В России тестируют виртуальные сим-карты

В России осваивают принципиально новую технологию мобильной связи.
Обновлено в 11:24
Общество

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
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