Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалонеRT на русском 11:09
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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«Тушат очень долго»: представители автосалона в Кемерове прокомментировали пожар
Газета Кемерова11:25
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Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
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Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
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Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
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Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
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Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
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Хоккей
Сергей Андронов: Кучеров порой отрабатывает назад быстрей защитника
Помогаем друг другу, и слава Богу все складывается.
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Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
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Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
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«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ
Обновлено в 11:09
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Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
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Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
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Авто
В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом
Обновлено в 08:08
Общество
В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154
По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
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Финансы
ЦБ видит факторы для снижения ключевой ставки
Банк России видит факторы для снижения ключевой ставки, но есть риски не в пользу такого решения, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 08:57
Экономика
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Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Спорт
Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг
Стрелковый союз России дисквалифицировал Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 10:15
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
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Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Tharu
Производство новинки наладят на заводе в Нижнем Новгороде. Сборка кроссовера должна начаться в 2020 году.
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Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
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В России тестируют виртуальные сим-карты
В России осваивают принципиально новую технологию мобильной связи.
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Общество
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36