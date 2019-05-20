В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалонеRT на русском 11:09

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

Политика Премьер-министр Украины подает в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.

Шоу-бизнес Мария Шукшина присоединилась к Михалкову в протестах против скандальных ток-шоу Сегодня актриса публично поддержала знаменитого режиссера Никиту Михалкова, который ранее жестко раскритиковал скандальные ток-шоу и реалити-шоу.

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Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

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Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.

Общество В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154 По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.

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