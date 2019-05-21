Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалонеRT на русском 11:09
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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В МЧС допускают две версии возникновения пожара в кемеровском автосалоне
Московский комсомолец Кузбасс21:56
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Игры
СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста
The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Экономика
Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»
В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Кино
Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях
Новые поправки обяжут сдавать данные онлайн-кинотеатры, а также другие интернет-сервисы и сайты, которые показывают фильмы.
Обновлено в 08:35
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Наука
Стартап Hermeus планирует построить гиперзвуковой самолет
Недавно фирма Khosla Ventures провела раунд начальных инвестиций в стартап-компанию Hermeus, передает Space.com.
Обновлено в 07:15
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Общество
Три миллиона тонн меди планируют отыскать геологи в Приморье
Полевой сезон 2019 года открывает только второй этап изучения из трех, предусмотренных государственным контрактом, но уже сегодня специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах территории месторождения меди с ресурсами не менее, 3 млн т. В Амурской области в новом полевом сезоне «золотые перспективы» будут изучать специалисты ОСП «Амургеология» (г. Благовещенск)на участке Соловьёвском.
Обновлено в 20:26
Экономика
В Венесуэли приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, Mastercard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Галкин построит для Пугачевой храм
Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 22:05
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Игры
Новая игра Тима Шейфера выходит в августе
В 2019-м студия поставила перед собой челлендж: выпустить сразу две игры - Psychonauts 2 и постапокалиптический roguelike под названием RAD, который должен выйти 20-го августа.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Боевики напали на российскую базу в Сирии
19 мая боевики открыли огонь по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 06:41
Авто
Новый Lynk&Co, который появится в РФ, сфотографировали на автовозе
Под капотом Lynk&Co 03+ установят турбированный двигатель объёмом 2,0 литра, Его мощность, работая с роботизированной КП, составит 254 л.с. В дальнейшем седан получит еще и дорожную версию гоночного Lynk&Co 03 TCR с 350-сильным двигателем.
Обновлено в 11:34
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:13