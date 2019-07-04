Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршуРИА Новости 18:39

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Женщину задержали на съемной квартире. Сейчас с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия.
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Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

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На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая актриса

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Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
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