Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршуИзвестия 00:21
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержание прошло в четверг на съемной квартире, где жила подозреваемая.
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Луизу Хайруллину с семьей задержали полицейские в съемной квартире в Казани
ГТРК Башкортостанвчера в 16:11
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