Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршуИзвестия 00:21

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержание прошло в четверг на съемной квартире, где жила подозреваемая.
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Реакция соцсетей на задержание кассира из Башкортостана с 20 млн рублей: «Осуществила мечту российского народа»

БИЗНЕС Online01:28

Луиза Хайруллина, похитившая из банка 23 млн рублей, задержана в Казани

Kazanfirst.ruвчера в 21:53

Пропавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

Lenta.ruвчера в 16:07

В Казани по подозрению в хищении 20 млн рублей задержана кассир банка

RT на русскомвчера в 17:56

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

РИА Новостивчера в 18:39

Луизу Хайруллину с семьей задержали полицейские в съемной квартире в Казани

ГТРК Башкортостанвчера в 16:11

Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

Татар-информвчера в 16:33
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
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Укрупнение группировки войск РФ у своих границ заметили на Украине

Россия увеличивает количество войск вдоль украинско-российской границы.
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Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

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Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

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Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

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66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
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Политика

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В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
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Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Политика

Польша ищет свидетелей Волынской резни

"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

На Кубани четырехлетний мальчик утонул в аквапарке

Четырехлетний мальчик утонул в аквапарке в городе Гулькевичи в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Здоровье

Врачи не советуют спать с кошками

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Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
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Футбол

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

Погибшие подводники «Лошарика» предотвратили страшную катастрофу

Погибшие подводники автоматической глубоководной станции «Лошарик» (Losharik) предотвратили страшную катастрофу.
Обновлено в 00:57
Игры

На eBay продали самую редкую в мире игру за $90 тысяч

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 12:21
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
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Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
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Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»

Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
Обновлено в 00:21
Политика

Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий

Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика

Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.
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Футбол

Ибрагимович отличился дублем и принес «Гэлакси» победу

В очередном матче регулярного чемпионата против "Торонто" шведский форвард отличился два раза - на 76-й и 89-й минутах.
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Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено 03 июля в 21:59
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