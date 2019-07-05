Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршуРИА Новости вчера в 18:39

В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.
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Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

Татар-информвчера в 16:33

В Казани задержали кассиршу банка, сбежавшую с 20 миллионами рублей

ProKazan.ru02:20

Стало известно, где скрывалась в Казани кассир Луиза Хайруллина вместе с семьей

Реальное время01:43

Луиза Хайруллина, похитившая из банка 23 млн рублей, задержана в Казани

Kazanfirst.ruвчера в 21:53

Реакция соцсетей на задержание кассира из Башкортостана с 20 млн рублей: «Осуществила мечту российского народа»

БИЗНЕС Online01:28

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

РИА Новостивчера в 18:39

В Казани задержана укравшая ₽20 млн из банка кассир

РБКвчера в 16:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

Обновлено в 02:10
Общество

Число запрещенных профессий для женщин сократилось

Специальности, в которых труд представительниц прекрасного пола категорически запрещен, касается, в частности, профессий, связанных с работой на открытых горных дорогах, прокладкой тоннелей метро или тушением пожаров.
Обновлено вчера в 06:18
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками

В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами

На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать жилой дом

Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Политика

Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100

Обновлено вчера в 05:11
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Что обсудили Путин и папа Римский

Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро

Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено вчера в 15:49
Энергетика

«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Обновлено в 02:09
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Недвижимость

В Краснодаре и Сочи за полгода выросли цены на вторичное жилье

В Москве «квадрат» вторичных квартир за полгода подорожал почти на 5%. Отмечается, что всего в 9 из 69 исследованных городов было зафиксировано снижение средней стоимости квартир.
Обновлено в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
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