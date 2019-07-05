В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

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