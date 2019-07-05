Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршуРИА Новости вчера в 18:39
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.
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Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
Обновлено в 02:10
Общество
Число запрещенных профессий для женщин сократилось
Специальности, в которых труд представительниц прекрасного пола категорически запрещен, касается, в частности, профессий, связанных с работой на открытых горных дорогах, прокладкой тоннелей метро или тушением пожаров.
Обновлено вчера в 06:18
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками
В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады
В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Пожилая жительница Екатеринбурга угрожала взорвать жилой дом
Пожилая жительница Чкаловского района Екатеринбурга подозревается в лжеминировании жилого дома.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля у Белого дома задержали трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Что обсудили Путин и папа Римский
Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено вчера в 15:49
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено в 02:09
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Недвижимость
В Краснодаре и Сочи за полгода выросли цены на вторичное жилье
В Москве «квадрат» вторичных квартир за полгода подорожал почти на 5%. Отмечается, что всего в 9 из 69 исследованных городов было зафиксировано снижение средней стоимости квартир.
Обновлено в 03:13