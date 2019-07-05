Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Финансы ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23% Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Общество 44 года назад в Сталинграде появилось мороженое со вкусом кофе На Руси 5-го июля было принято чистить колодцы, так как самым благоприятным днём для этого на протяжении года был канун Ивана Купалы.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экономика ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".

Происшествия МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.

Политика Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.

Спорт Бубку и Попова обвинили в коррупции Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.

Шоу-бизнес Окруженный толпой сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой растерялся Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.

Космос С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз» С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.

Энергетика НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Политика На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

Путешествия Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию Российские туроператоры сообщили порталу TourDom.ru, что оформить туристические визы во Францию стало сложнее, поэтому приходится «переориентировать туристов на другие направления».

Политика Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.