Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в КазаниИнтерфакс вчера в 19:03

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Первые кадры задержания беглой кассирши на съемной квартире в Казани

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Хозяйка квартиры о семье кассирши из Башкирии: «Самые обычные люди»

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Первые кадры с Луизой: опубликовано видео задержания кассира с семьей в Казани

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Татар-информвчера в 16:33

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

РИА Новостивчера в 18:39
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
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ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

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Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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В Энгельсе полицейские задержали трех проституток

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Происшествия

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В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

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Обновлено в 04:53
Финансы

ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%

Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
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44 года назад в Сталинграде появилось мороженое со вкусом кофе

На Руси 5-го июля было принято чистить колодцы, так как самым благоприятным днём для этого на протяжении года был канун Ивана Купалы.
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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
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Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

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Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Здоровье

Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения

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Суботич подписал 2-летний контракт с дебютантом Бундеслиги «Унионом»

Соглашение 30-летнего серба с новичком Бундеслиги рассчитано до июня 2021 года.
Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено вчера в 06:00
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МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
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Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Спорт

Бубку и Попова обвинили в коррупции

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
Обновлено в 03:56
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Во время представления детки четы Галкин-Пугачева расположились рядом с родителями, а после выступления юных талантов Лиза и Гарри разделились: Елизавета осталась с мамой, а Гарри отправился гулять за кулисы с папой.
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Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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Энергетика

НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши

Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
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Глава города Владимир Шарыпов объявил о 9 отставках в ивановской мэрии

По информации ivanovonews, в эти минуты Владимир Шарыпов объявляет о кадровых перестановках.
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На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

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Путешествия

Туроператоры сообщили о проблемах с получением виз во Францию

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СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени

Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
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