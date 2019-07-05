Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в КазаниИнтерфакс вчера в 19:03
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Первые кадры с Луизой: опубликовано видео задержания кассира с семьей в Казани
ГТРК Башкортостан04:48
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