Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости вчера в 16:50
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
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Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе
Татар-информвчера в 17:56
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Политика
Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Пушков оценил план Пентагона по отправке военных на Ближний Восток
Ранее газета New York Times сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.
Обновлено в 03:38
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Интернет
Twitter сливал данные пользователей рекламному партнеру
Отмечается, что соцсеть собирала личные данные о геолокации пользователей и передавала эту информацию доверенному рекламному партнеру.
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Татнефть» ответила на обвинения в загрязнении «Дружбы» хлорорганикой
«Компания сдает нефть в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти», в которой затем формируются грузопотоки нефти», — пояснили в «Татнефти», добавив, что никаких отклонений от норм при сдачи нефти в систему «Транснефти» зафиксировано не было.
Обновлено в 05:13
Политика
В команде Зеленского анонсировали отставку Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента страны Владимира Зеленского глава украинского МИД Павел Климкин с вероятностью 99% оставит свой пост.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «Курбан за меня всех порвет»
Курбан и Ксения посещают Санкт-Петербург примерно два раза в год.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:07
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 03:47
Кино
14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Петербуржец провалился в яму с горячей водой по пути в детский сад
Местный житель Алексей Евлампиев провалился в яму с горячей водой, когда вел ребенка в детский сад.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»
В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв
Две модели Lada вошли в топ-3 самых продаваемых как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев 2019 года. Причём спрос на них ощутимо вырос.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01