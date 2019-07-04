Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионамиВести.Ru 16:17

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами рублей

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