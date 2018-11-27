Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани
РБК
02:35

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива. Об этом РБК сообщила помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.
РБК02:35

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