Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива. Об этом РБК сообщила помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Происшествия Происшествия В Роскосмосе выявили нарушения в охране интеллектуальной собственности Генпрокуратура РФ выявила нарушения Роскосмоса в области охраны интеллектуальной собственности, заявил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Происшествия Происшествия В Калининграде неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту

Происшествия Происшествия В Москве водитель на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова Как уточнил источник в правоохранительных органах, машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех Число пострадавших при пожаре на заводе "Синтез-каучук" в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Происшествия В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.

Происшествия Происшествия Автомобиль Lexus въехал в надземный пешеходный переход в Подмосковье Автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.

Происшествия Происшествия В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке В Красноярске на катке стадиона «Рассвет» группа подростков на выходных (24−25 ноября) подожгла одного из своих друзей.

Происшествия Происшествия Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

Происшествия Происшествия Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло в населенном пункте Бутылицырое.

Происшествия Происшествия В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма.

Происшествия Происшествия Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими Авария произошла еще в середине октября, однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас.

Происшествия Происшествия На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

Происшествия Происшествия В Петербурге нашли двоих трехлеток, ушедших из детского сада По данным надзорного ведомства, ЧП произошло не только из-за недосмотра со стороны воспитателя, но и благодаря тому, что главные ворота детского сада днем не закрываются, и на территорию учреждения можно свободно войти и выйти с нее.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли при пожаре в доме в Псковской области Число погибших в результате пожара в жилом доме в Псковской области достигло шести человек, по предварительным данным, среди них есть дети.