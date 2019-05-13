Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в КазаниИзвестия 08:09
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Об этом сообщили в понедельник, 13 мая, в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).
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Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
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Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Часто общаюсь с бывшим мужем Виктором Батуриным»
Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
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Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
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Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу
Обновлено в 09:56
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
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В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер
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Луна дрожит, когда она сжимается
Новый анализ предполагает, что Луна, возможно, все еще сжимается сегодня и активно производит лунные толчки вдоль этих разломов.
Обновлено в 12:03
Политика
Великобритания сменит посла в России
Обновлено в 11:40
Музыка
Шнуров пожелал удачи Лазареву на «Евровидении»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожелал удачного выступления певцу Сергею Лазареву на «Евровидении».
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Кино
Вышел тизер финального эпизода «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube тизер финального эпизода «Игры престолов». Шестая серия восьмого сезона сериала выйдет 19 мая.
Обновлено в 01:19
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Наука
Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы
Обновлено в 11:28
Кино
Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов
Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из 557 отечественного производства кинокартин, которые зритель уже никогда не увидит - эти работы безвозвратно утрачены.
Обновлено в 09:53
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
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Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30