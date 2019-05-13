Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в КазаниИзвестия 08:09

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Об этом сообщили в понедельник, 13 мая, в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ).
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