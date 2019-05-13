Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназииТАСС 05:34

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани. Сейчас он задержан, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
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