Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназииТАСС 05:34
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани. Сейчас он задержан, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Казанский школьник около часа держал под прицелом детей и учителя. Фото, видео
Казанский репортер06:03
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Транспорт
В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации
Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Гендиректор «Говорит Москва» рассказал о кремации Доренко
Тело скончавшегося 9 мая главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скорее всего, будет кремировано в соответствии с волей покойного.
Обновлено в 04:30
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Футбол
Арустамян: «Цорн назначен новым генеральным директором „Спартака“»
Спортивный комментатор Нобель Арустамян в телеграм сообщил о назначении Томаса Цорна новым генеральным директором с функциями главы спортивного департамента.
Обновлено в 09:15
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено в 06:57
Общество
В России изменены правила получения детских пособий
В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова
С острова балерина улетела в одиночестве, без своего возлюбленного.
Обновлено в 08:12
Экономика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Кино
Скончалась голливудская актриса и певица Дорис Дэй
Обновлено в 09:09
Политика
Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит управляемую «умную бомбу» КАБ-250
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 06:32
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на воссоединение с сыном
Ксения Собчак эмоционально отреагировала на встречу с сыном Платоном, который провел майские праздники с отцом Максимом Виторганом.
Обновлено в 03:19
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Смешанная авиадивизия появится в Калининградской области
В 132-ю смешанную авиационную дивизию переформируют базировавшуюся в Янтарном крае 72-ю авиабазу морской авиации Балтфлота.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Пирло посоветовал «Ювентусу» нанять Почеттино и купить Иско
Бывший игрок «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что клубу подходит главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и полузащитник «Реала» Иско.
Обновлено в 05:54
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» должен «уступить дорогу молодым»
Ранее Шнуров заявил, что стадионный тур "Ленинграда", в рамках которого группа выступит в девяти городах, станет последним.
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Тела 40 погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево идентифицированы.
Обновлено в 05:36