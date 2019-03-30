Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователяРоссийская газета 04:47
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с чего всё началось
В пресс-службе МВД по РТ подтвердили информацию о смерти следователя, тело которого было обнаружено сегодня утром в отделе полиции «Сафиуллина» (бывший ОП «Дальний» - прим.ред).ProKazan.ru03:24
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В казанском отделе полиции обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением в сердце
Казанский репортер04:08
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Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Технологии
«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества
При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
Обновлено в 06:56
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Болгария отказалась размещать на своей территории базы НАТО
Болгария не планирует размещать военно-морские базы НАТО. Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными
В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Динамо — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:32
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Транспорт
«Яндекс.Такси» не исключает повышение цен при ограничении работы «уставших» водителей
Компания «Яндекс.Такси» допускает возможное повышение цен на тарифы поездок, если время работы «уставших» таксистов будут ограничено, сообщил директор компании Тигран Худавердян.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Зенит-2» в Санкт-Петербурге проиграл «Ротору»
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Мария Максакова разнесла свою мать
Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Гаджеты
В России упали цены на iPhone X
В России упали цены на юбилейный «десятый» iPhone X. Сообщается, что сейчас смартфон можно приобрести от 55 тысяч рублей.
Обновлено в 06:42
Авто
Бюджетный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня по всему миру
Акция «Час земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02