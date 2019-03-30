В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователяРоссийская газета 04:47

с чего всё началось

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

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