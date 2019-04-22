Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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В Казани на пожаре погибли 6 человек: 3 взрослых и 3 детей

Казанский репортер00:23

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

РИА Новостивчера в 21:39

В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми

КП - Казаньвчера в 22:40

В Казани при пожаре погибли трое взрослых и трое детей

ТАССвчера в 21:58

В Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них - маленькие дети

БИЗНЕС Onlineвчера в 21:46

Спасатели обнаружили тела шести человек, включая троих детей, на месте пожара в Казани

НТРвчера в 23:37

Семья с тремя детьми погибла на пожаре в частном доме в Казани

Татар-информвчера в 19:35
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Армия и оружие

В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон

Обновлено вчера в 22:36
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
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Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено вчера в 17:30
Хоккей

«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»

"Акулы" в гостях обыграли "золотых рыцарей" со счетом 2:1. Судьба серии теперь решится в седьмом матче.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Кино

Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» включились в борьбу за Пепе

«Барселона» и «Ливерпуль» входят в число клубов, претендующих на нападающего «Лилля» Николя Пепе.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание после комы

Как ранее сообщал "Российский Диалог", госпитализированному писателю Дмитрию Быкову была проведена процедура компьютерной томографии мозга, после которой удалось поставить ему окончательный диагноз.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено 20 апреля в 10:19
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»

Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход времён Крымской войны

Археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили под 4-м бастионом в Севастополе неизвестный историкам тайный подземный ход времён Крымской войны середины XIX века.
Обновлено 20 апреля в 04:52
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Политика

Кадыров ждет от Зеленского возрождения Украины и единения с Россией

Обновлено вчера в 14:55
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300

Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.
Обновлено в 00:48
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
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