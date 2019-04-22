Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми
КП - Казаньвчера в 22:40
Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи
Казанский репортер03:52
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Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
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Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
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Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено 20 апреля в 14:31
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Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
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Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено вчера в 06:22
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Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
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Обновлено 20 апреля в 04:03
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ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР
Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
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Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи
В двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
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Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
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США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
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ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
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Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраном
Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае.
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