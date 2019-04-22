Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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«Алексея мой сын вытаскивал, он у двери был. Пожарные зашли внутрь, но уже все погибли»

БИЗНЕС Online05:51

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

РИА Новостивчера в 21:39

Депутаты Госсовета Татарстана почтили минутой молчания память погибших на пожаре в Казани

Татар-информ03:38

Спасатели обнаружили тела шести человек, включая троих детей, на месте пожара в Казани

НТРвчера в 23:37

В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми

КП - Казаньвчера в 22:40

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

ТАССвчера в 21:58

Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи

Казанский репортер03:52
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Спорт

Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе

Обновлено вчера в 02:47
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:32
Происшествия

Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 05:21
Общество

Росконтроль назвал лучшие творог и яйца

К Пасхе эксперты Росконтроля исследовали традиционные праздничные продукты — яйца, творог и муку.
Обновлено в 05:08
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика

Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Авто

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров

Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для печени

Обновлено 20 апреля в 04:03
Происшествия

ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР

Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Энергетика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

ЦИК прокомментировал возможный референдум по захоронению Ленина

Ранее Института исследования проблем современной политики Антон Орлов попросил ЦИК организовать референдум по вопросу о погребении тела Ленина, обосновав его общественным запросом.
Обновлено в 04:37
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраном

Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае.
Обновлено в 02:26
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