В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

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