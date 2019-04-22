Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском 21:48
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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Происшествия
Дома для погорельцев в Забайкалье могут построить к сентябрю
Для забайкальцев, которые потеряли во время пожаров 19-20 апреля свои дома и всё имущество, к сентябрю 2019 году будут построены дома.
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Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Хоккей
«Сан-Хосе» сравнял счет в серии плей-офф с «Вегасом»
В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 23:21
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест
Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные регионы с кровососущими клещами
Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в 2019 году эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и потребуются профилактические меры.
Обновлено в 23:04
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено в 17:53
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено в 20:01
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Авто
Гибрид «Запорожца» и Porsche создали в Белоруссии
Известный белорусский тюнер-самоучка Юрий Шиф в своей мастерской создал необычный гибрид, взяв за основу «Запорожец» и пристроив к нему детали от Porsche.
Обновлено в 14:07
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Энергетика
Крыму подобрали надежного трейдера
Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках, говорят два источника "Ъ".
Обновлено в 17:53
Происшествия
В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Политика
Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе
Обновлено в 18:36
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено в 17:44
Экономика
Индустриализацию возвращают в повестку
Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.
Обновлено в 17:53
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Религия
У православных начинается Страстная неделя
У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
Обновлено в 22:31
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09