Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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СК возбудил дело после гибели семьи из шести человек на пожаре в Казани

ТАСС03:59

В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми

КП - Казаньвчера в 22:40

Депутаты Госсовета Татарстана почтили минутой молчания память погибших на пожаре в Казани

Татар-информ03:38

Спасатели обнаружили тела шести человек, включая троих детей, на месте пожара в Казани

НТРвчера в 23:37

Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи

Казанский репортер03:52

В Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них – маленькие дети

БИЗНЕС Onlineвчера в 21:46

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

РИА Новостивчера в 21:39
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Политика

Зеленский назвал задачу №1 на посту президента

Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Происшествия

У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия

В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты

Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей

Российское подразделение Zyxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый продукт Zyxel подойдет тем пользователям Multy X, которые хотят бюджетно увеличить покрытие WiFi, и обеспечивает дополнительные 700 квадратных метров охвата беспроводной сети.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Происшествия

Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Общество

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Технологии

Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM

Решение Giesecke+Devrient позволяет мобильной платформе Easy4 решать множество задач по управлению SIM-картами и различными подписками на мобильных устройствах, контролировать поведение умных устройств в международном роуминге, а также предоставлять персонализированные услуги своим абонентам на базе их поведенческих профилей.
Обновлено в 03:53
Здоровье

Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи

Красноярский край назван Роспотребнадзором в числе регионов с наиболее активными клещами, передает ТВК.
Обновлено в 03:43
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Культура

Умер Сергей Павлов, автор «Лунной радуги»

В материалах, посвященных советской научной фантастике, всегда упоминают дилогию Павлова «Лунная Радуга» — как одно из самых ярких произведений на околокосмическую тему.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши

Обновлено в 03:24
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском

СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

В России предложили ввести налог на рыбалку

В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Космос

В России изготовили комплектующие для европейских спутников

Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Тюмени эвакуировали почти 320 человек из детсада из-за задымления

Почти 320 человек эвакуировали из детского сада в Тюмени после срабатывания пожарной сигнализации из-за задымления в электрощитовой, сообщает в понедельник областной главк МЧС.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Обновлено в 02:56
Общество

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
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