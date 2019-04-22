Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человекRT на русском вчера в 21:48
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана. Отмечается, что в 23:33 мск 21 апреля в МЧС поступило сообщение о горении одноэтажного жилого дома в Авиастроительном районе.
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В Казани из-за неисправной проводки в огне погибла семья из шести человек с тремя детьми
КП - Казаньвчера в 22:40
Депутаты Госсовета РТ почтили минутой молчания память погибшей в Казани семьи
Казанский репортер03:52
В Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них – маленькие дети
БИЗНЕС Onlineвчера в 21:46
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика
Зеленский назвал задачу №1 на посту президента
Кандидат на пост президента и лидер второго тура выборов на Украине Владимир Зеленский назвал приоритетным направлением - восстановление взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 00:34
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Гаджеты
Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей
Российское подразделение Zyxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый продукт Zyxel подойдет тем пользователям Multy X, которые хотят бюджетно увеличить покрытие WiFi, и обеспечивает дополнительные 700 квадратных метров охвата беспроводной сети.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек
Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Технологии
Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM
Решение Giesecke+Devrient позволяет мобильной платформе Easy4 решать множество задач по управлению SIM-картами и различными подписками на мобильных устройствах, контролировать поведение умных устройств в международном роуминге, а также предоставлять персонализированные услуги своим абонентам на базе их поведенческих профилей.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Красноярский край назван среди регионов, где наиболее активны клещи
Красноярский край назван Роспотребнадзором в числе регионов с наиболее активными клещами, передает ТВК.
Обновлено в 03:43
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Культура
Умер Сергей Павлов, автор «Лунной радуги»
В материалах, посвященных советской научной фантастике, всегда упоминают дилогию Павлова «Лунная Радуга» — как одно из самых ярких произведений на околокосмическую тему.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском
СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В России предложили ввести налог на рыбалку
В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.
Обновлено вчера в 14:51
Космос
В России изготовили комплектующие для европейских спутников
Входящий в "Ростех" холдинг "Росэлектроника" изготовил комплектующие для локаторов спутников Европейского космического агентства, сообщается на сайте госкорпорации.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Тюмени эвакуировали почти 320 человек из детсада из-за задымления
Почти 320 человек эвакуировали из детского сада в Тюмени после срабатывания пожарной сигнализации из-за задымления в электрощитовой, сообщает в понедельник областной главк МЧС.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16