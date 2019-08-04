Футбол

Полиция заставила болельщиков разуваться на матче «Рубина» с ЦСКАГазета.Ru 13:00

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
На матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и ЦСКА полиция заставила разуваться болельщиков при входе в арену, передает "Спорт-Экспресс". Сотрудники правоохранительных органов наказали зрителям, собирающимся посмотреть встречу с трибун, снять обувь при досмотре.
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