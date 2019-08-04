На матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и ЦСКА полиция заставила разуваться болельщиков при входе в арену, передает "Спорт-Экспресс". Сотрудники правоохранительных органов наказали зрителям, собирающимся посмотреть встречу с трибун, снять обувь при досмотре.

Полиция заставила болельщиков разуваться на матче «Рубина» с ЦСКА

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