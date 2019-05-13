В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназииПетербургский дневник 05:17

В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана. ЧП произошло на территории учебного заведения.

В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии

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