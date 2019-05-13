Происшествия

В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназииПетербургский дневник 05:17

В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана. ЧП произошло на территории учебного заведения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Интерфакс13:30

«Уже поздно»: Захвативший одноклассников казанец выдвинул одно требование, но отказался и от него

Казанский репортер12:23

Захвативший заложников подросток купил пистолет с согласия отца

Life.ru08:04

Омбудсмен проверит обстоятельства ЧП в школе Казани, куда пришел подросток с ножом

ТАСС06:14

МВД по РТ: Школьник, пришедший в класс с ножом и пистолетом, не выдвигал никаких требований

Татар-информ05:23

В МВД рассказали подробности инцидента с вооруженным учеником в гимназии

РИА Новости08:18

В результате нападения подростка на школьников в Казани никто не пострадал

Говорит Москва05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Культура

«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко

В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок

Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше

Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Общество

Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов

"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 15:17
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество

Скорпионам признается в любви недавний знакомый, а Козероги откроют в себе новый талант

Лев Лев, хотя, по прогнозам, вы отлично проводите время с людьми сегодня, технологии и транспортные средства могут создавать некоторые проблемы.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Здоровье

Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани

В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Экономика

Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза

Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Экономика

Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка

Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:57
Гаджеты

Верховный суд США разрешил пользователям судить Apple за монополизм

Некоторые считают, что Apple в этом считается монополистом и не позволяет создавать альтернативные магазины, в которых программы будут дешевле.
Обновлено в 14:40
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса

NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:26
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия

Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:11
Наука

Пропажа Стоунхенджа, японские сани, Тутанхамон и тайная комната Сфинкса — археология за неделю

Важное для историков открытие произошло в Японии — в одном из курганов кофун нашли фрагмент полоза саней.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд

Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Хоккей

Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»

Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Футбол

Быстров: «Говорю как эксперт, у „Тоттенхэма“ нет шансов в финале ЛЧ»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире "Матч ТВ" поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
Обновлено в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное