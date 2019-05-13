Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназииПетербургский дневник 05:17
В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана. ЧП произошло на территории учебного заведения.
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Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Общество
Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов
"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
Скорпионам признается в любви недавний знакомый, а Козероги откроют в себе новый талант
Лев Лев, хотя, по прогнозам, вы отлично проводите время с людьми сегодня, технологии и транспортные средства могут создавать некоторые проблемы.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Здоровье
Стали известны итоги диспансеризации 2018 года в Казани
В 2018 году в ходе диспансеризации в Казани было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний, из которых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 04:24
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Экономика
Брошенные в аэропортах самолеты «Трансаэро» ушли с молотка
Конструкции двух самолетов Boeing-737 без двигателей, принадлежавшие авиакомпании «Трансаэро», ушли с молотка.
Обновлено в 08:52
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Верховный суд США разрешил пользователям судить Apple за монополизм
Некоторые считают, что Apple в этом считается монополистом и не позволяет создавать альтернативные магазины, в которых программы будут дешевле.
Обновлено в 14:40
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса
NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:26
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:11
Наука
Пропажа Стоунхенджа, японские сани, Тутанхамон и тайная комната Сфинкса — археология за неделю
Важное для историков открытие произошло в Японии — в одном из курганов кофун нашли фрагмент полоза саней.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд
Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Футбол
Быстров: «Говорю как эксперт, у „Тоттенхэма“ нет шансов в финале ЛЧ»
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире "Матч ТВ" поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
Обновлено в 18:29