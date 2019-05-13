В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложникиРоссийская газета 05:47

Полиция Казани задержала десятиклассника, пришедшего на занятия с пистолетом и ножом. Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники. Полиция узнала о случившемся от матери одной из девочек.

В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники

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