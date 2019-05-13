Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназииТАСС 05:34
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани. Сейчас он задержан, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
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Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Обновлено в 06:05
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено вчера в 13:00
Наука
Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал
Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Общество
На этой неделе в Москву придут грозы и похолодание
На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами, а еще похолодание, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани
Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Политика
В Москве встретились губернаторы России и Японии
В Москве после долгого перерыва встретились главы российских регионов и японских префектур.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко хочет набить татуировку на руке
Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской поделился с мамой планами на 18 лет.
Обновлено в 02:55
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
В Южном Тушино построят жилой дом по программе реновации
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
СК направил в прокуратуру дело участников «Нового величия»
Следственный комитет РФ направил в прокуратуру уголовное дело в отношении восьми участников экстремистской молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Технологии
ОАК роботизирует процесс сборки самолётов
Обновлено вчера в 14:51
Общество
В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Каталонии 25 человек пострадали в массовом ДТП
В аварии с участием 12 машин в Испании пострадали не менее 25 человек, пишет газета El Periodico.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Политика
Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
Обновлено в 03:15
Кино
Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СК начал проверку: мемориальная плита упала на маленькую девочку
В Курганской области получила травмы маленькая девочка, на которую рухнула бетонная плита.
Обновлено 10 мая в 08:41
Энергетика
Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба»
Венгрия в тестовом режиме возобновила приём российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 07:37