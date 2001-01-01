Политика
В Казани начался пикет памяти жертв депортации крымских татарКазанский репортер 10:19
Акцию проводят представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), однако они подчеркивают, что пригласили на пикет представителей всех партий и общественных движений. Около памятника жертвам политических репрессий в Ленинском садике собрались полтора десятка человек.
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Алгоритм показал последствия изменения климата
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Сергей Шубенков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
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Тарасова: самое главное у Загитовой уже есть
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения российскую фигуристку, чемпионку мира и Европы Алину Загитову, передает Sport24.
Обновлено в 11:54
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Здоровье
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Обновлено в 11:22
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
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Обновлено 16 мая в 07:00
Футбол
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Обновлено в 10:57
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах) — Боруссия (Дортмунд) 0:2
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавре дал комментарий относительно предстоящего заключительного матча Бундеслиги.
Обновлено вчера в 12:22
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
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Авто
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Обновлено в 08:26
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