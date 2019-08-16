Отмечается, Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или в 2023 году. На данный момент ведется серьезная подготовка и заявочная компания. Среди других претендентов значатся Минск, Хельсинки, Белфаст и Тиран.

Спорт день за днем

В Казани может пройти матч за Суперкубок УЕФА

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