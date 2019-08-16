Футбол

В Казани может пройти Суперкубок ЕвропыЧемпионат вчера в 22:18

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
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Глава Татарстана обсудил возможность проведения Суперкубка УЕФА в Казани с Чеферином

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Российский политик
Российский политик. Президент Татарстана с 25 марта 2010 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», председатель совета директоров ОАО «Связьинвестнефтехим», председатель попечительского совета футбольного клуба Рубин.
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