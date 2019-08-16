Футбол
В Казани может пройти Суперкубок ЕвропыЧемпионат вчера в 22:18
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
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Глава Татарстана обсудил возможность проведения Суперкубка УЕФА в Казани с Чеферином
Sport24.ruвчера в 23:26
Минниханов обсудил с президентом УЕФА особенности проведения матчей Суперкубка
Татар-информвчера в 04:54
Глава Татарстана обсудил с Чеферином возможность проведения в Казани Суперкубка Европы
Sports.ruвчера в 21:32
Минниханов обсудил с главой UEFA возможное проведение в Казани Суперкубка Европы
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