Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

В Казани может пройти Суперкубок Европы

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