Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости вчера в 16:50
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
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Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе
Татар-информвчера в 17:56
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ГИБДД разработала правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
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С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы семь человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – двенадцать человек.
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Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
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В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
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В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Политика
Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор.
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Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
«Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
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Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено вчера в 14:39
Наука
Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами
Медикам из Великобритании и США удалось впервые в истории медицины использовать отредактированный бактериофаг против устойчивого к антибиотикам возбудителя.
Обновлено 11 мая в 09:26
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
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Серябкина рассказала о сексе в общественных местах
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Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье
Обновлено вчера в 00:37
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Китай введет ответные пошлины на товары из США
С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:15
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Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено 12 мая в 14:29
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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