В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости вчера в 16:50

Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

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