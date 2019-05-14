Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости вчера в 16:50
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе
Татар-информвчера в 17:56
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Футбол
«ПСЖ» интересуется тремя футболистами «Реала»
Как сообщает Le Parisien, французский клуб проявляет интерес к полузащитникам «сливочных» Иско и Тони Кроосу, а также к нападающему Гарету Бэйлу.
Обновлено в 02:57
Политика
США запретили Евросоюзу самостоятельно заниматься обороной
США пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу НАТО».
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею
Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Кино
Опубликован трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Тринадцатого мая на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Walt Disney Studios появился первый тизерный видеоролик (смотрите ниже) грядущего фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Обновлено в 03:32
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию
Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Игры
Эта модификация для Skyrim делает сюжетную линию Гильдии Воров интереснее
Автор творения значительно расширил сюжетную линию, внедрив множество дополнительных миссий.
Обновлено вчера в 10:22
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 4-летнего ребенка с ссадинами на шее
В Кировском районе Санкт-Петербурга в одну из местных больницу 12 мая привезли 4-летнего ребенка.
Обновлено в 02:20
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки
Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Культура
Британское телешоу сняли с эфира из-за смерти участника
Одна из самых популярных в Великобритании телевизионных передач The Jeremy Kyle Show была снята с эфира на неопределенный срок из-за смерти ее участника, который скончался через неделю после завершения съемок очередного выпуска.
Обновлено в 03:40
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Свердловский вице-губернатор прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Стихийная акция протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге прошла без потасовок и противоправных действий.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Происшествия
На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетов
В результате погибли три человека, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Береговой охраны США и Федеральной авиационной администрации страны (FAA).
Обновлено вчера в 22:07