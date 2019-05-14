Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости 16:50
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
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Общество
ФСИН Бурятии выпустила клип с расстрелом яблока на голове заключенного
Сотрудники ФСИН по Республике Бурятия сняли клип, в котором поют песню о своей службе на благо России.
Обновлено в 11:33
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
Обновлено в 17:59
Наука
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума
Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса
NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом сообщил в понедельник, 13 мая, президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 18:26
Экономика
Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Футбол
Стивен Джеррард дал интервью Евгению Савину
Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.
Обновлено в 17:51
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Политика
Суд оштрафовал Зеленского и признал его виновным в незаконной агитации
Киевский суд признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Экономика
Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза
Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.
Обновлено в 16:35
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» станет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено в 11:23
Путешествия
Названы неожиданные вещи, которые нельзя брать с собой в самолет
В число неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет, вошли замороженное грудное молоко и водяные пистолеты, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Экономика
Кредиторы принялись массово возвращать долги россиян через суд
Представители Финансового университета сообщают, что активнее всего кредиторы возвращают через суд небольшие займы: количество заявлений в сегменте до 50 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, и составляет 3,1 миллиона рублей в денежном выражении.
Обновлено в 06:39
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Кино
Скончалась актриса и певица Дорис Дэй
Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лица своих детей
Известная актриса Марина Александрова в Instagram разместила новую видеозапись.
Обновлено вчера в 22:11