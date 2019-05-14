Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолетаРИА Новости 16:50
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Происшествия
Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке
Обновлено в 19:51
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Маркл не собирается сидеть дома с ребенком
Обновлено в 10:30
Общество
Черевишня и «родственник» киви оккупируют подмосковные дачи в этом году
Голубика начинает регулярно плодоносить через 2–3 года после посадки.
Обновлено в 13:48
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Происшествия
На Аляске потерпели крушение два самолета
Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Кино
Скончалась актриса и певица Дорис Дэй
Ушла из жизни звезда Голливуда Дорис Дэй (Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф).
Обновлено в 09:51
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуировали из-за «падающего» крана
По информации пресс-службы ведомства, башенный кран на площадке строящегося 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической, 24 может упасть на соседний дом.
Обновлено в 14:21
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов
Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В МВД опровергли захват заложников в казанской школе
Информация о захвате заложников в одной из школ в Казани не соответствует действительности, говорится в сообщении МВД Татарстана, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 06:03
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Технологии
Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами
Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
США готовятся к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.
Обновлено в 21:28