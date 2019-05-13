Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском 10:44

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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Путин остался доволен развитием завода «Туполев» в Казани

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Владимир Путин во время визита Казанского авиационного завода не исключил возможность увеличения заказа на производство Ту-160

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Путин в Казани осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

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Путин оценил в Казани модернизированный Ту-160 и новейший вертолет Ми-38Т

БИЗНЕС Online10:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
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В России подешевел кроссовер Nissan Murano

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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
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Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Политика

Трамп: для США «имеет смысл поладить с Россией»

Вашингтону стоит наладить отношения с Москвой, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, какое послание несет визит в Россию главы Госдепа Майка Помпео.
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Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Кино

Глава Каннского кинофестиваля вступился за Алена Делона перед геями и женщинами

Глава Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо был вынужден отстаивать решение организаторов присудить почетную "Пальмовую ветвь" легендарному французскому актеру Алену Делону.
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Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Интернет

Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram

Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» рассказал, что Роскомнадзор использует взломанные устройства российских пользователей для блокировки прокси-серверов, обеспечивающих доступ к Telegram.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Политика

Умер британский журналист Брайан Уолден

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Хоккей

Форвард «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и может завершить карьеру

Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Райан Кеслер перенёс сложную операцию на правом бедре, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 16:00
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Александру Головину приписывают роман с актрисой

22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Футбол

Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
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Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
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Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено в 16:48
Кино

Стала известна программа фестиваля «Виват кино России»

На фестивале соберутся известные актеры и режиссеры российского и советского кино.
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Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий

Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Кино

Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets после провала американо-китайских торговых переговоров.
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