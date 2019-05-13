В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском 10:44

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

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