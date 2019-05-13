Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском 10:44

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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БИЗНЕС Online10:03
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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«Палермо» переведён в Серию C по решению суда

В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
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ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
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Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
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Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
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В Иванове соберут телескоп

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Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
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Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
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В России предложили усложнить процедуру развода - с такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву намерен обратиться депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
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В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
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В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
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