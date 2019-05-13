Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском 10:44
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Хоккей
«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным
Лос-Анджелес Кингз объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.
Обновлено в 13:50
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Футбол
«Палермо» переведён в Серию C по решению суда
В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Авто
ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях
ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Экономика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Космос
В Иванове соберут телескоп
Телескоп планируется разместить в деревне Столбищи Савинского района.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда
Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Процедуру развода в России предложили усложнить
В России предложили усложнить процедуру развода - с такой инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву намерен обратиться депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.
Обновлено в 06:29
Общество
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже
В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.
Обновлено в 12:39
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено в 13:19
Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 13:36
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск
Обновлено в 12:21
Общество
В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне
Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.
Обновлено в 09:45