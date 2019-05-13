Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском вчера в 10:44
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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Владимиру Путину показали в Казани ракетоносцы, готовые к отправке в войска
Татар-информвчера в 09:36
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Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено вчера в 16:28
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
США запретили Евросоюзу разработку собственного вооружения
США предупредили ЕС о последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Музыка
Первые 10 финалистов «Евровидения» будут выбраны в Тель-Авиве
Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра
39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Политика
Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Новые правила получения детских пособий вступили в силу
Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.
Обновлено 12 мая в 05:53
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись
Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено 12 мая в 16:54
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31