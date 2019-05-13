Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском вчера в 10:44

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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Итоги дня: приезд Путина в Казань, вооруженный школьник, обмеление Волги

Inkazanвчера в 11:00

Владимир Путин во время визита Казанского авиационного завода не исключил возможность увеличения заказа на производство Ту-160

КП - Казаньвчера в 11:59

Путин оценил в Казани модернизированный Ту-160 и новейший вертолет Ми-38Т

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:03

Путин остался доволен развитием завода «Туполев» в Казани

РИА Новостивчера в 14:42

Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод

TatCenterвчера в 08:52

Владимиру Путину показали в Казани ракетоносцы, готовые к отправке в войска

Татар-информвчера в 09:36

Путин в Казани осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

ТАССвчера в 09:10
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Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей

Обновлено вчера в 16:28
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Кино

В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля

Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено 12 мая в 17:41
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

США запретили Евросоюзу разработку собственного вооружения

США предупредили ЕС о последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей

Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

Обновлено вчера в 23:48
Политика

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 12:28
Музыка

Первые 10 финалистов «Евровидения» будут выбраны в Тель-Авиве

Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Политика

Савченко в Раде потребовала назначить инаугурацию Зеленского на 20 мая

Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Новые правила получения детских пособий вступили в силу

Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.
Обновлено 12 мая в 05:53
Происшествия

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись

Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись. Пара уже неоднократно пыталась расстаться.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено 12 мая в 16:54
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%

Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
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