Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22RT на русском 10:44

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22. Как передаёт РИА Новости, лидер обратил внимание и на вертолётную технику.
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БИЗНЕС Online10:03
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Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Экономика

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