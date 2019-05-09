Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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