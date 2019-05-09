Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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В Казахстане ограничен доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам

ТАСС10:33

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Интерфакс07:02

СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов

РБК09:39

В Казахстане заблокировали Facebook, Instagram и YouTube

URA.Ru09:01

Пользователи в Казахстане испытывают трудности с доступом к соцсетям

РИА Новости08:24

В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям, мессендежрам и сайтам СМИ

Коммерсантъ07:43

В Казахстане ограничили доступ к Facebook, Instagram и YouTube

Ведомости10:16
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Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
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WSJ рассказал о секретной ракете США

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В аргентинских депутата и чиновника стреляли неизвестные, один убит

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Гостей приема в Кремле в честь Дня Победы угощали лососем и гребешком

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Инопланетяне оставили метку: раскрыт еще один загадочный секрет Антарктиды

Инопланетяне избрали южную часть Антарктиды возле Земли Королевы Мод своим местом дислокации.
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Движение автомобилей в районе улицы Коминтерна на северо-востоке Москвы осложнено из-за аварии с участием автобуса.
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Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
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Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб.
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В Одессе прошло празднование Дня Победы

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