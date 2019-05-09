Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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В Казахстане ограничен доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам

ТАСС10:33

СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов

РБК09:39

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Интерфакс07:02

Пользователи в Казахстане испытывают трудности с доступом к соцсетям

РИА Новости08:24

Ряд соцсетей и СМИ заблокировали в Казахстане

Телеканал 360°08:21

В Казахстане заблокировали доступ к соцсетям, мессендежрам и сайтам СМИ

Коммерсантъ07:43

В Казахстане заблокировали Facebook, Instagram и YouTube

URA.Ru09:01
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