Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTubeИнтерфакс 07:02
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
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Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
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Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
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Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР
Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
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Назарбаев приехал на парад Победы
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Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
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Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
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В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
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Федерер одержал 1200-ю победу в карьере
В следующем матче швейцарец сыграет против австрийца Доминика Тима. Джокович выиграл 850-й матч в карьере, ранее писал News.ru.
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